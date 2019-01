10 minute pentru gunoaie la Consiliul Local O ședința, chiar și extraordinara, in care se vorbește despre acoperirea (definitiva) a deficitului secțiunii de dezvoltare a municipiului in cuantum de 1.368.688,39 lei și despre creșterea prețului la colectarea gunoaielor, care dureaza doar 10 minute, poate ridica semne de intrebare cu privire la implicarea reala a consilierilor locali in evaluarea activitații executivului. Chiar și in cazul in care s-a discutat și s-a facut o analiza detaliata pe comisii (glumim, parol), macar de amorul artei și pentru a atrage atenția alegatorilor, consilierii ar fi putut mima o dezbatere. Cind votezi pentru… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

