- Ministrul Romanilor de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a spus, miercuri, ca cele mai recente statistici arata ca aproximativ 9.700.000 de romani se afla in afara granițelor, subliniind ca motivele emigrarii sunt corupția, calitatea slaba a clasei politice și saracia. Ministrul Romanilor de Pretutindeni,…

- Ministrul Romanilor de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a precizat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa organizata, ca cele mai recente statistici indica o cifra de aproximativ 9.700.000 de romani plecati in afara granitelor. „Dintre acestia, aproximativ 5.600.000 se afla in…

- Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni pentru anul 2019 cu 3 milioane de lei pentru acordarea burselor pentru elevii etnici romani care studiaza in scoala sau in scolile cu predare in limba romana sau cu studiul unor materii in limba romana, ca limba…

