10 lucruri pe care orice fan trebuie să le știe despre Rammstein „Rammstein este cea mai de succes trupa internaționala din Germania. Ea a definit un intreg gen de-a lungul anilor și a dominat industria prin versurile și aspectul neconvențional.” – Metal Hammer Rammstein a depașit de ceva vreme statul unei simple trupe metal, reușind sa iși concretizeze unul dintre cele mai sonore nume din industria muzicala, bucurandu-se de o cariera legendara, la care multe dintre formații nu pot decat sa viseze. Cu ocazia lansarii single-ului „Deutschland” și anunțarea unui nou album, Rammstein revine in lumina reflectoarelor. Așadar, pentru cei care nu sunt foarte familiarizați… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Rammstein a cauzat un cutremur in media dupa ce a lansat fantasticul videoclip al piesei ” – Metal Hammer Rammstein, trupa germana, a carei cariera se masoara printr-un lung șir de piese lengendare, curma așteptarea fanilor și lanseaza single-ul „Deutschland”, ce vine insoțit de un material video puternic,…

- Comisia LIBE a Parlamentului European a votat astazi pentru a decide cine este candidatul ideal pentru șefia Parchetului European. Astfel, reprezentanta Romaniei, Laura CodruȚa Kovesi, s-a clasat pe primul loc. Aceasta a obținut 26 voturi, Bohnert (Franta) – 22 voturi si Ritter (Germania) un vot.

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata, marti, in comisiile pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) si control bugetar (CONT) din Parlamentul European, pentru functia de procuror-sef al Parchetului European, potrivit unui comunicat de presa…

- Studiu de caz: Romanii ar putea fi desemnati cei mai comunicativi europeni 9 din 10 romani vorbesc macar o data pe zi la telefonul mobil; 30% dintre conationalii nostri trecuti 60 de ani folosesc zilnic diverse aplicatii pentru apeluri video; Romanii imbratiseaza noua tehnica fara sa renunte…

- Romanii ar putea fi desemnati cei mai comunicativi europeni in conditiile in care 91% vorbesc macar o data pe zi la telefonul mobil, iar 30% dintre cei trecuti de 60 de ani folosesc zilnic diverse aplicatii pentru apeluri video, conform studiului ‘Traind in Europa, 2018’, remis vineri AGERPRES . Un…

- Un sfert dintre germani au renuntat sa mai foloseasca smartphone-urile pentru apeluri telefonice clasice si unul din doi a renuntat la SMS-uri, comunicarea prin intermediul diverselor aplicatii (ex. Skype, WhatsApp, Facebook messenger) castigand tot mai mult teren. Manierele de comunicare din anii…

- Intr-o epoca tot mai digitalizata, o carte de vizita inovatoare are un impact real asupra unui potential client, colaborator sau angajator. Alaturi de un CV creativ, spre exemplu, le va arata oamenilor cine esti, dar si cum pot intra in contact cu tine. Tine cont de urmatoarele reguli si vei…

- Landul german Baden-Wuerttemberg vrea sa obtina despagubiri de la Volkswagen, dupa ce autoritatile locale au achizitionat masini diesel VW care acum sunt interzise in orase, cum ar fi in Stuttgart, scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. În…