Cate cupluri, atatea obiceiuri, insa exista, totusi, cateva principii universale care pot imbunatati viata in dormitor, potrivit Cosmopolitan.com. Fie ca esti de ani buni cu partenera ori e prima oara cand faceti sex, aici sunt 10 lucruri, unele aparent stupide, pe care toate femeile le doresc in pat.