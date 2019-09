10 locuri sacre cu energii puternice Iata 10 locuri sacre pe care merita sa le vezi indiferent de religie. 1. Machu Picchu, Peru Orasul sfant al incasilor este magic. Incasii au construit Machu Picchu in Anzi. Se situeaza pe o culme de munte la 450 de metri deasupra fluviului Urubamba, afluent al Amazonului. Se crede ca aproximativ 1.000 de oameni au locuit in acest vechi oras incas, construit in secolul al XV-lea. 2. Sedona, Arizona Un loc de o frumusete pura, serena, cunoscut drept un centru de energie spirituala, emanata prin vortexuri. Aici vin oameni care au pornit pe calea dezvoltarii spirituale,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu devastator s-a produs noaptea trecuta in orasul Odesa din Ucraina. Opt oameni au murit din cauza flacarilor care au cuprins un hotel, iar cel putin 10 au fost raniti. In momentul izbucnirii focului, in cladire se aflau 200 de oameni.

- Poliția britanica, care a anchetat in 2018 uciderea spionului rus Serghei Skripal cu substanța neorotoxica Novichok, da vina pe Rusia pentru ca ar fi fost implicata in acest caz, la acea data fiind gasite urme ale aceleiași substanțe in sangele unui polițist britanic, potrivit Reuters. Poliția…

- Vlad Voiculescu a fost desemnat, joi, candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, alegerile urmand sa aiba loc in anul 2020. Potrivit unui comunicat transmis de PLUS, Vlad Voiculescu a obținut 96,30% din voturile exprimate și este candidatul PLUS la Primaria Municipiului București. „Imi doresc un oraș…

- Temperaturile extreme au facut primele victime in Statele Unite. Cel putin sase oameni, care provin din Maryland, Arizona si Arkansas au murit.De asemenea, in New York a fost declarata stare de urgenta, dupa ce temperaturile au ajuns la 38 de grade.

- Shakira Pellow, o adolescenta de doar 15 ani, a murit dupa ce a inghițit trei pastile de ecstasy (MDMA) in timp ce se afla cu prietenii ei intr-un parc din orașul Camborne din Marea Britanie. Deși era descrisa ca fiind o fire vesela, fata urma un tratament impotriva depresiei ca urmare a divorțului…

- Un piton de aproape trei metri se afla de cateva zile in libertate in orasul universitar Cambridge din Marea Britanie. Mai multi rezidenti ai celebrului oraș au vazut reptila la inceputul weekedului trecut și au anunțat autoritațile. "Politia l-a localizat pe proprietar, dar nu si pitonul disparut,…

- Site-ul de investigatii Bellingcat a anuntat in noaptea de vineri spre sambata ca a intreprins, impreuna cu BBC, o ancheta care ii permite sa afirme ca operatiunea a fost condusa de un general-maior al GRU, Denis Sergheev. Kremlinul respinge sanctiunile europene in cazul fostului spion rus…

- Mai multe familii care locuiesc pe strada Mihail Sadoveanu din municipiul Suceava s-au trezit ca nu mai pot sa iasa din locuinte dupa modernizarea arterei. Ca sa stabilizeze strada, constructorii au realizat un zid de sprijin inalt, pe alocuri, si de 1,5 metri. Ca sa iasa din case, riveranii si-au improvizat…