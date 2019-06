10 copii și 7 adulți, toxiinfecție alimentară la Cheile Grădiștei Zeci de persoane primesc ajutor medical, duminica, in zona stațiunii Cheile Gradiștei, din Brașov, unde se aflau in excursie, transmite Mediafax. Turiștii au intre 2 și 60 de ani. Potrivit ISU Brașov, doua echipaje SMURD și doua ambulanțe SAJ acorda ingrijiri medicale unui numar de 17 persoane, intre care 10 copii și 7 adulți, care The post 10 copii și 7 adulți, toxiinfecție alimentara la Cheile Gradiștei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

