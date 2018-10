Stiri pe aceeasi tema

- Halloween 2018, la cinema in acest weekend. Filmul horror care ne pregateste de Halloween anul acesta apare in cinema vineri, 19 octombrie 2018. Pentru iubitorii de filme horror, Halloween 2018, se anunta a fi un film de neratat.

- Dovleci sculptati sub apa. Asta au facut participantii unui concurs organizat in Florida, cu doua saptamani inainte de Halloween. La noua metri adancime, iubitorii de adrenalina, imbracati in costume de scafandru, au cioplit in dovleac diferite vietati marine.

- Marti, 2 octombrie, in intalnirea dintre AS Roma si Victoria Plzen in Youth League, tanarul jucator de 16 ani, Riccardo Calafiori, a iesit pe targa de pe teren dupa ce genunchiul sau a fost distrus de atacantul echipei advserse, Antonin Svoboda.

- Pasionatii de filme horror si fantasy vor putea sa vada, in cadrul Dracula Film Festival, cele mai noi si apreciate productii de gen ale anului 2018, patru dintre acestea fiind proiectate in premiera nationala in cadrul evenimentului. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de organizatorii evenimentului,…

- O productie New Line Cinema, ,,Calugarita: Misterul de la manastire" exploreaza inca un colt intunecat al universului ,,The Conjuring", ale carui filme au doborat recorduri si au inspaimantat publicul din toata lumea. De vineri, 7 septembrie, locatii cheie din Romania vor putea fi descoperite direct…

- Andrew Fuller este un artist si cofetar din Des Moines, Iowa. Este un adevarat fan al filmelor horror si considera ca in fiecare zi sarbatorim Halloween-ul. El realizeaza cele mai ciudate si dezgustatoare torturi pe care, cu greu, iti vine sa le gusti. De curand, Andrew a creat o placinta inspirata…

- Deși este doar un draft, Carta Valorilor USR, obținuta exclusiv, ofera o imagine asupra ceea ce ar putea fi, la un moment dat, doctrina partidului. Pornind de aici nu pot sa nu observ cum noile partide par a fi fost mai harnice decat cele vechi in a se poziționa fața de fantoma populismului care…

- Evan Peters e actorul preferat de fanii serialului „American horror story”, care a ajuns la sezonul 8. Cu toate acestea, actorul a declarat in ultimul interviu acordat ca nu se simte chiar atat de bine in pielea personajelor pe care le interpreteaza, ba chiar unele dintre acestea l-au enervat. „Sunt…