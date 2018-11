10 beneficii ale serverelor VPS pentru companiile mici si medii

In ultimii ani firmele mici si mijlocii au ales tot mai frecvent solutiile de gazduire VPS care ofera beneficii similare serverelor dedicate dar la costuri semnificativ mai mici.



Fata de un abonament de gazduire shared, un VPS ofera putere de procesare / memorie superioare si in plus, posibilitatea extinderii. Un server VPS performant asigura izolarea resurselor si va ofera certitudinea ca toate resursele contractate sunt disponibile pentru website-urile gazduite pe acel server virtual.



Ce este un VPS?



Serverele VPS (servere virtuale private) sunt o "impartire" a resurselor…