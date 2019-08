Stiri pe aceeasi tema

- Un protest de amploare este anuntat pentru sambata in Piata Victoriei din Capitala, la un an de la manifestatiile antiguvernamentale ale diasporei din 10 august, soldate cu interventia in forta a jandarmilor. Potrivit unui comunicat al Primariei Capitalei, manifestatia este organizata de Tomescu Tommy…

- Asociatia Romanilor din Italia a anuntat, luni, ca nu participa la mitingul din 10 august, considerand ca acesta protest este startul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale. „Asociatia Romanilor din Italia (ARI) nu sustine si nu va participa la manifestatiile anuntate…

- Sute de oameni s-au strans sambata seara in București, la un protest in Piața Victoriei, dupa crimele de la Caracal. Protestatarii au pornit in marș catre Ministerul de Interne, strigand sloganuri antiguvernamentale.

- Scandal urias dupa concertul lui Bon Jovi din Bucuresti. Sute de oameni au urmarit show-ul fara sa plateasca bilet. Au ocupat cele mai bune locuri, chiar pe peluza Palatului Parlamentului, in fata intrarii oficiale a Camerei Deputatilor.

- 150.000 de oameni au trecut, in decursul a cateva ore, de la disperare la bucurie. Iașiul a fost lovit de grindina chiar in momentul in care credincioșii se adunau in Piata Palatului Culturii sa-l intampine pe Sfantul Parinte. Mai apoi, norii s-au risipit și Papa Francisc a ținut poate cel mai emoționant…

- Papa Francisc a ajuns sambata, in jurul orei 11:15, la Șumuleu Ciuc pentru a susține Liturghia Pontificala. Potrivit ultimelor date 85.000 de pelerini participa la eveniment. Mai mult, potrivit informațiilor oferite de catre organizatori, aproximativ 14.000 de persoane dintre cele care au intrat in…

- Sute de persoane care s-au strans in Piața Victoriei din Capitala la scurt timp dupa ce a fost incarcerat Liviu Dragnea au pornit in marș spre Ministerul Afacerilor Extern Ei au pornit din Piața Victoriei din Capitala in marș, spre Ministerul Afacerilor Externe (MAE), pentru a-și exprima nemulțumirea…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca partidul nu va organiza un miting pe 22 mai, la Romexpo, in Capitala. Acesta a spus ca social-democrații nu au dorit blocarea traficului din București și ca fiecare județ urmeaza sa aiba cate doua mari intalniri pe zone."Am…