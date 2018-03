Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Andrei Vlad si-a aratat regretul pentru ratarea calificarii la Euro 2018, Romania fiind invinsa pe final de catre Ucraina. Andrei Vlad a avut o mare parte din vina in faza ce a dus la marcarea primului gol al celor din Ucraina, in minutul 84, Safronov aducand egalarea.…

- iPhone X nu prea s-a bucurat de vanzarile record dorite de Apple, pretul sau piperat fiind cu siguranta unul dintre aspectele care a descurajat o parte dintre cumparatori. Insa potrivit unor zvonuri recente, Apple planuieste sa indrepte aceasta greseala lansand inca doua modele iPhone X, dintre care…

- Este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi si se bucura nu doar de o cariera solida, ci si de o familie frumoasa. De curand, Andra si Catalin Maruta si-au lansat odraslele in showbiz.

- Desi sunt apreciate pentru faptul ca nu necesita conectarea fizica a unui cablul la telefonul mobil, incarcatoarele wireless nu sunt complet lipsita de limitari, utilizatorul fiind nevoit sa aseze telefonul mobil pe un suport special. Insa legile fizicii nu impiedica transmiterea energiei si pe distante…

- Catalin Maruta și Andra formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi s-au casatorit in 2008 si au impreuna doi copii, David și Eva. Pe 16 martie, puștiul a implinit frumoasa varsta de șapte ani. Ocazie cu care prezentatorul TV a urcat, pe contul personal de socializare, o fotografie…

- Ca si in cazul aplicatiilor, Apple detine controlul absolut asupra accesoriilor compatibile cu dispozitivele sale mobile. Astfel, toate accesoriile care beneficiaza de logo-ul MFi (Made for iPhone) sunt 100% compatibile cu dispozitivele si garantate...

- Motorola este un brand care in ultimii cativa ani chiar a inceput sa atraga atentia publicului. Inca de cand se afla sub tutela Lenovo, brandul Moto a inceput sa aduca pe piata smartphone-uri accesibile foarte atractive, insa si flagship-uri cu capabilitati inedite, precum seria Moto Z compatibila cu…

- Centrul comercial ERA Park Oradea iși sarbatorește ziua de naștere pe 11 martie, astfel ca acest sfarșit de saptamana se va transforma intr-un adevarat festival, in care surprizele se vor impleti cu muzica buna și cu un super concurs cu un super premiu. Distracție pentru toți Vineri,…

- Oricine poate deveni proprietarul unui Jaguar F Type pentru doar 20 de lire sterline, echivalentul a puțin peste 22 de euro. Ed Bezzant, un agent imobiliar din Marea Britanie, organizeaza pentru a doua oara o tombola ca sa și vanda mașina. Ed Bezzant și-a surprins prietenii de pe Instagram cand și-a…

- Patru oameni neidentificati l-au rapit pe Yury Mayotov, creatorul criptomonedei PRIZM, si i-au furat 20.000 de dolari, 300 de bitcoini si trei iPhone-uri, potrivit cointelegraph.com. Potrivit coinmarketcap.com, PRIZM are o capitalizare totala de piata de 15 miliarde de dolari si se tranzactiona,…

- Rareș Florescu are 13 ani și i-a lasat masca pe jurații de la Romanii au talent. Baiatul a cantat dumnezeiește la vioara, reușind sa o ridice in picioare pe Andra. Publicul și juriul au aplaudat minute in șir. „Nu am auzit in viața mea așa ceva. Nu am vazuit pe nimeni care sa simta atat de bine. Cine…

- Fundasul stanga Paul Parvulescu si fundasul central grec Sokratis Fytanidis au semnat cu Gaz Metan Medias pana la finalul sezonului, a anuntat, marti, site-ul gruparii ardelene. In varsta de 29 de ani, Parvulescu a mai jucat pentru Gaz Metan intre 2006 si 2011, iar ultima oara a evoluat…

- Ioan Bene a fost prins in Italia. Omul de afaceri Ioan Bene a fost identificat și reținut pe teritoriul Italiei. Acum, urmeaza sa fie parcurse procedurile de intrare in custodia autoritatilor romane, dar Politia Judeteana Cluj nu a putut preciza cat va dura pana cand Bene va fi adus in tara pentru a…

- Apple se pregateste sa lanseze in acest an trei smartphone-uri noi, si anume cel mai mare iPhone din istorie, un telefon modernizat de aceeasi dimensiune ca actualul iPhone X si un model mai ieftin care va avea unele functii importante ale iPhone X. Cu aceasta noua gama, Apple vrea sa atraga…

- O noua inșelatorie circula pe Facebook și mulți romani au fost deja pacaliți. Oamenilor li se promite un telefon iPhone X in schimbul datelor personale. Evident, niciunul din cei care și-au divulgat datele nu au primit telefonul promis. Avertismentul a fost facut de Centrul National de Raspuns la Incidente…

- O concurenta de la “Romanii au talent” l-a uimit pe Florin Calinescu. Intregul moment poate fi urmarit in ediția de vineri seara, 23 februarie. Curajul, ambiția și flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua ediție Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, jurații și concurenții fac spectacol…

- Raiffeisen Bank a introdus in aplicatia de mobile banking, Smart Mobile, autorizarea platilor prin amprenta, atat pentru smartphone-urile cu sistem de operare Android, cat si pentru cele pe iOS. In plus, pentru utilizatorii iPhone X, autorizarea se poate face si cu Face ID. Astfel, cei 470.000…

- Andra și Catalin Maruța s-au cunoscut in urma cu mulți ani, pe vremea cand el era prezentator la TVR, iar ea se afla la inceputuirle carierei. Unul dintre cele mai frumoase cupluri de vedete din showbiz-ul romanesc este format din Andra și Catalin Maruța. Chiar daca Andra a marturisit de curand ca exista…

- De peste mari si tari, concurentii vin la Marea Unire a Talentului in sezonul 8 Romanii au talent, incepand de maine, de la 20:30! In prima editie, sosia lui Bono urca pe scena celui mai tare show de divertisment! Andi, Mihaela, Andra si Florin raman fara cuvinte cand il vad si sunt fascinati de asemanarea…

- Lansat in luna octombrie a anului trecut, BlackBerry Motion a primit laude pentru constructia bine realizata si calitatea finisajelor oferite. Dar cat de rezistent este, de fapt, noul smartphone livrat de TCL, producatorul hardware-ului BlackBerry? Ca de obicei, la aceste intrebari arzatoare au raspuns…

- Cel mai trasnit quiz show, Pe bune?!, revine la PRO TV din 12 februarie. In fiecare luni si miercuri, de la 22:30, Andi Moisescu si cei doi capitani de echipa, Costi Dita si Cosmin Natanticu, le vor aduce telespectatorilor o competitie cu intrebari uimitoare si raspunsuri neasteptate. Invitati precum…

- Apple investigheaza un incident raportat de un utilizator din statul american Florida, posesor al unui set de casti wireless din seria Air Pods. Cu pret de 159 dolari, castile Apple AirPods au atras critici pentru designul neinspirat, amintind de versiunea cu fir a acestora, dupa o intalnire cu foarfeca.…

- Ecran cu margini curbate si decupat la partea de sus, forme rotunjite si un design de carcasa copiat aproape integral. Producatorii asiatici par mai hotarati decat oricand sa profite de succesul celui mai ravnit model iPhone al momentului. Disponibil la precomanda in oferta magazinelor asiatice cu un…

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- Una dintre trasaturile cele mai criticate la iPhone X, ecranul decupat la partea de sus ar putea fi preluat si telefoane bazate pe Android. Promitand un aspect „proaspat si futurist”, producatorul asiatic LEAGOO se pregateste sa copieze trasatura cea mai distinctiva si totodata controversata a lui iPhone…

- Cel mai trasnit quiz show, Pe bune?!, revine la PRO TV din 12 februarie. In fiecare luni si miercuri, de la 22:30, Andi Moisescu si cei doi capitani de echipa, Costi Dita si Cosmin Natanticu, le vor aduce telespectatorilor o competitie cu intrebari uimitoare si raspunsuri neasteptate. Invitati precum…

- Departamentul american al Justitiei si Comisia pentru Siguranta Comerciala din SUA verifica daca firma Apple a incalcat reglementarile privind proceduri de siguranta prin incetinerea functiilor modelelor mai vechi de iPhone, afirma surse citate de agentia Bloomberg si de site-ul Axios.com. Institutiile…

- Apple ar fi decis sa reduca la jumatate tinta de productie pentru telefonul iPhone X in primul trimestru al acestui an, comparativ cu o tinta de 40 de milioane de unitati pe trimestru preconizata in luna noiembrie a anului trecut cand a fost lansat cel mai scump iPhone, informeaza un articol publicat…

- Firefox Focus este un browser gratuit dezvoltat de Mozilla care pune accent pe securitate și intimitate sporita. In plus, se mișca foarte bine. In urma cu cinci ani, pe iPhone aveai Safari, iar pe Android gaseai un singur browser intitulat Browser, care la o privire atenta parea derivat din Chrome.…

- Celebrul prezentator Catalin Maruța implinește pe 27 ianuarie 40 de ani. Vedeta a dezvaluit intr-un interviu mai multe amanunte despre casnicia lui cu Andra, dar și despre presiunea varstei de mijloc.

- Comisia Europeana a aplicat miercuri o amenda de 997 milioane de euro grupului american Qualcomm, acuzat ca a platit sume semnificative grupului Apple pentru ca producatorul telefoanelor iPhone sa utilizeze doar chipuri Qualcomm, informeaza Reuters. Executivul comunitar, care a lansat o investigatie…

- O baterie pentru iPhone a explodat in gura unui barbat din China in timp ce acesta se afla intr-un magazin Apple, transmite Daily Mail. Astfel, pentru a controla bateria, barbatul a luat-o in dinti si a muscat-o, iar in rezultat bateria a explodat.

- Doi pensionari din Buzau au ramas fara borcanul cu 19.000 de euro pe care il ascundeau in pod dupa ce au primit in curte doi pretinși comercianți de vase din inox. Soții Ciurea, oameni de aproape 80 de ani, au fost mult prea naivi in fața unor falși vanzatori de tigai și oale care i-au deposedat de…

- Pornind de la scandalul acumulatorilor pentru telefoane iPhone, in care Apple a fost acuzat ca reduce intentionat performantele telefoanelor iPhone, extinderea investigatiilor a scos la iveala probleme si la rivalul Samsung, compania fiind suspectata ca a livrat actualizari software care diminueaza…

- Andrei Stoica, campionul mondial la Superkombat, are o soție foarte frumoasa, cu care formeaza un cuplu perfect. Luptatorul Andrei Stoica are o familie extrem de frumoasa alaturi de soția sa, Andra, și de copiii lor . Andrei Stoica este acum implicat in show-ul „Exatlon” , de la Kanal D, filmat in Republica…

- Ilustrat si cu o imagine de prezentare neoficiala, succesorul lui Xiaomi Mi Max 2 este un smartphone cu design Full Screen si sistem dual camera. Incadrat la categoria phablet, Mi Max 3 pune la dispozitie un ecran cu rata de aspect 18:9, avand nu mai putin de 6.99” in diagonala. Configuratia nu este…

- Kingston Digital Europe Co LLP, companie afiliata Kingston Technology Company Inc., cel mai mare producator independent de memorii, a anunțat lansarea Nucleum, un hub USB Type C 7-în-1. Nucleum este hub-ul ideal pentru noile MacBook-uri, pentru ca ofera porturi USB-C și USB-A suplimentare,…

- Un magazin Apple din orasul elvetian Zurich a fost evacuat din cauza unei baterii de iPhone care s-a supraincalzit. Incidentul s-a soldat cu ranirea usoara a opt persoane. Un client a intrat in graba in magazinul Apple, situat pe principala artera comerciala din Zurich din apropierea garii, din cauza…

- Supraincalzirea unei baterii de iPhone a dus la ranirea unui angajat si la evacuarea a 50 de clienti dintr-un magazin Apple situat in Zurich, potrivit Reuters. Politia din Zurich a transmis ca incidentul a avut loc in timp ce angajatul indeparta bateria, aceasta supraincalzindu-se si provocandu-i…

- Florin Fanel Enache, sef Sectie Platforma Port din cadrul Oil Terminal, a consemnat in declaratia de avere completata la data de 17 mai 2016 ca detine, impreuna cu sotia, doua terenuri intravilane in Constanta, in suprafata totala de aproximativ 650 de metri patrati. Florin Fanel Enache mai detine,…

- Tanarul din imagine a surstrat un telefon mobil marca iPhone 7 și o geantra dintr-un oficiu din Chișinau. Baiatul a profitat de faptul ca in oficiu nu se afla nimeni, a cercetat lucrurile care se aflau in acel spațiu, a luat obiectele și a ieșit din incapere.

- Mi-am cumparat primul smartphone cu un an inainte de aparitia iPhone, in 2006. Era un Nokia N73, care, credeti sau nu, a ajuns sa fie folosit de patru utilizatori timp de cel putin sase ani. Este posibil sa fi functionat chiar si mai mult timp, dar nu m-am mai interesat de el. Dupa aceea am detinut…

- Mircea Badea este de parere ca daca artiștii romani, printre care și Andra nu ar mai fi abonați la banii primariilor și consiliilor generale nu ar mai avea bani de vacanțe scumpe și haine de lux.

- Dupa ce, la finele anului trecut, s-a aflat ca Apple incetineste intentionat propriile iPhone-uri dupa un an de utilizare, compania americana incearca sa gestioneze situatia si sa reduca pe cat posibil daunele de imagine. In afara scuzelor de rigoare, compania americana a promis ca utilizatorii vor…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, a stat de vorba cu vedetele si a aflat ce-si doresc de la Noul An! Andreea Marin, Gabriela Cristea sau Andra sunt numai cateva dintre numele arhicunoscute din showbizul autohton care ne-au dezvaluit cu ce ganduri intra in 2018. (CITESTE SI:A Declaratii exclusive!…

- Cunoașterea catorva coduri de la telefon ofera acces la informații suplimentare importante. Putem afla detalii despre Field Mode, care ne arata cat de bun este semnalul pe care il avem la telefon. Pentru asta, trebuie sa tastam urmatorul cod: *3001#12345#* și apoi sa apasam tasta de apel. Un alt cod…

- Chiar daca va continua sa functioneze înca mult timp dupa aparitia primelor simptome, un iPhone „îmbatrânit” intra sub influenta mai multor limitari programate de Apple chiar în software-ul telefonului. Cu efect subliminal, reducerea progresiva a performantelor…