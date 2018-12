10 afaceri romanesti cu care ne mandrim de Centenar

Stiri pe aceeasi tema

- In anul Centenarului, unul dintre putinele domenii care performeaza la standardele occidentale este industria de software, sectorul cel mai dinamic si cu cel mai mare potential de dezvoltare pentru Romania.

- Presedintele Klaus Iohannis s-a lansat, miercuri, intr-un atac dur catre coalitia de guvernare, in Parlament, cu ocazia sedintei solemne dedicata Centenarului: „Ascultați vocea romanilor, recuplați-va la interesele naționale! Nu faceți rau societații romanești mergand mai departe cu legile justiției…

- Un steag tricolor pe care taranii din satul Pinticu Tecii l-au purtat la Marea Adunare de la Alba Iulia si mai multe documente care atesta deciziile luate la nivelul judetului Bistrita-Nasaud pentru ca Transilvania sa se uneasca cu Romania sunt expuse, in aceste zile, la Muzeul Bistrita si la sediul…

- Apelul de proiecte pentru Programul Start-up Nation 2018 ar putea fi lansat de Ziua Nationala a Romaniei, 1 Decembrie, a declarat vineri, la Deva, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, in cadrul unei sesiuni de informare organizata pentru prezentarea noutatilor…

- Consiliul Județean Arad organizeaza, marți, 13 noiembrie, Forumul Economic Romano-Moldovenesc. Evenimentul are loc intre orele 10-13.30, la Sala „Iuliu Maniu” de pe Bulevardul Revoluției nr. 81 (Sala Marii Uniri), și face parte dintre activitațile organizate de Consiliul Județean Arad pentru sarbatorirea…

- "Fata de pozitiile publice exprimate de reprezentantii sindicatelor, de analistii economici si de oamenii politici in legatura cu posibila inghetare a salariilor din sectorul bugetar in anul 2019, Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania isi pastreaza neschimbata pozitia cu privire la efectele…

- Mai multe recorduri romanești din domeniul medical, precum cea mai mare parada de ambulanțe și cele mai vechi institute de endocrinologie - "C.I. Parhon" din București -, respectiv de geriatrie - Ana Aslan din București - din lume au fost certificate de The Academy of World Records, scrie Mediafax.Academia…

- In perspectiva celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, Consiliul Local Blejoi, in parteneriat cu CJ Prahova, SMV Ploiesti si Fundatia "Constantin Stere", va dezveli in localitatea Ploiestiori o statuie a Reginei Maria, principesa de coroana și a doua regina a Romaniei,…