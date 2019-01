10 adevăruri despre viață pe care nimeni nu vrea să le accepte Ne-ar fi mai ușor sa vorbim despre orice altceva decat despre aceste 10 adevaruri pe care ne este greu sa le acceptam deși ele sunt prezente in viața fiecaruia dintre noi. Totuși, acceptarea realitații așa cum este ea ne-ar ajuta sa ne stabilim mai eficient prioritațile. Nimeni nu vrea sa vorbeasca despre ele, dar aceste adevaruri despre viața sunt cele dupa care ar trebui sa ne ghidam atunci cand alegem cum sa ne traim viața. Timpul nostru este prețios și negarea acestor lucruri nu ne va ajuta sa-l valorificam. Cu toții avem nevoie sa le auzim și sa ne folosim fiecare clipa pentru a descoperi… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moran Cerf, expert in neurologie la Universitatea Northwestern, studiaza creierul uman de cand se stie, iar de peste 10 ani s-a concentrat asupra procesului luarii deciziilor. Dupa atata amar de vreme, cercetarile sale au dus la o singura concluzie: cea mai buna cale de a maximiza fericirea nu are nimic…

- Iata 7 feluri prin care iti poti arata, fara rezerve, iubirea pentru copilul tau, care il vor ajuta sa porneasca in viata cu o fundatie solida la baza, facuta chiar de tine, potrivit lui Steve Brunkhorst, autor motivational si trainer profesionist pentru dobandirea succesului in viata. …

- Lumea in care traim este construita pe principul dualitații: alb-negru, sus-jos, trecut-viitor, placut-neplacut, cald-rece etc. Realitatea in care traim este guvernata de ambele aspecte care, doar in combinație, pot insemna intregul, echilibrul. Deși uneori un aspect pare mai bun, mai ușor și mai util…

- Lumea in care traim este construita pe principul dualitații: alb-negru, sus-jos, trecut-viitor, placut-neplacut, cald-rece etc. Realitatea in care traim este guvernata de ambele aspecte care, doar in combinație, pot insemna intregul, echilibrul. Deși uneori un aspect pare mai bun, mai ușor și mai util…

- Deoarece copiii nu au un respect de sine suficient de dezvoltat, este important ca adultii sa gaseasca o serie de modalitati pentru a le creste increderea in fortele proprii. Daca se vor bucura de sprijinul adultilor, copiii vor incepe sa se simta valorosi si respectati. Atunci cand…

- Fericirea este ceea ce cautam sau ce ar trebui sa cautam toata viata. Cu toate acestea, nu multi dintre noi reușim sa fim fericiți. Uneori este bine sa ne reamintim care sunt valorile și calitațile pe care le apreciem in noi și in ceilalți. Adesea trecem prin situații in care fie uitam, fie preferam…

- Cum e viața lui Pavel Bartoș cu trei fete? Nu e ușoara, dar macar e amuzanta! Simpaticul prezentator de la PRO TV ne-a marturisit ca e fericit ca Eva, Rita și Sofia nu-i moștenesc inalțimea – cea mare deja l-a intrecut! – și ca, daca ar fi dupa el, ar opri timpul, copiii sa ramana mai multa vreme mici…