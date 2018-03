Stiri pe aceeasi tema

- Realizatoarea Ava DuVernay va adapta pentru marele ecran seria de comic-books 'The New Gods' - un film care face parte din ambitiosul proiect al studioului Warner Bros pentru a transpune cinematografic universul DC Comics, relateaza EFE. Potrivit site-ului de specialitate Deadline, DuVernay…

- Cameron Diaz, una dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood, s-a retras din actorie. Vedeta cunoscuta, mai ales, pentru rolurile din ,,The Holiday”, ,,What to Expect When You’re Expecting” sau ,,The Counselor“, vrea sa se concentreze pe viața de familie.

- Actorul american Mark Hamill, care a devenit celebru dupa ce a interpretat personajul Luke Skywalker in trilogia initiala a francizei "Razboiul stelelor/ Star Wars", a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, transmite AFP.

- Studiourile Warner Bros reediteaza producția ”TOMB RAIDER – Lara Croft”, dupa 17 ani, iar in prim plan este de data asta Alicia Vikander. Actrița suedeza o inlocuiește pe Angelina Jolie, cea care a intruchipat-o pe Lara Croft in primelor doua producții ale seriei bazata pe jocul video TOMB RAIDER. Alicia…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles.

- O2 Arena din Londra a fost, noaptea trecuta, kilometrul 0 al industriei muzicale britanice. Zeci de artiști au pașit pe covorul roșu emoționați. Pentru unii dintre ei emoțiile par sa fi fost așa de mari incat nici nu a mai contat cu ce s-au imbracat. Criticii de moda au fost insa pe faza. Potrivit Daily...…

- Ai visat ca ideile tale sa schimbe lumea? La finalul saptamanii chiar ai putea reuși asta in sincron cu alții ca tine raspandiți in 27 de țari in cel mai mare hackathon pe teme juridice. Un hackathon este un eveniment in care mai mulți programatori și persoane din domenii care au legatura cu tema propusa...…

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul “MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul…

- KSHMR, dj-ul cea zguduit vara trecuta plaja de la Neversea, revine sub un nou alias cu care ne tot ține in suspans pe Twitter. Zilele trecute KSHMR a publicat zilele trecute un preview cu privire la noul ritm ce-l va face consacrat sub un nou nume. Deși produatorul a trecut prin mai multe povești și...…

- “Click Click“, single-ul de debut al lui Emil Rengle, a fost inclus pe coloana sonora a filmului “Mom and Dad”, regizat de Brian Taylor, ce va avea premiera pe 19 ianuarie in cinematografele din toata lumea. Filmul este unul thriller/horror și ii are in distribuție pe Nicolas Cage, Selma Blair și Anne…

- Kylie Jenner și bebelușul Stormi și-au facut cea mai apreciata fotografie din istoria Instagram-ului. Au primit peste 14.1 milioane de inimioare și in jur de 536 mii de comentarii. In partea opusa e Beyonce, care impreuna cu gemenii a strans la o fotografie din iulie 10.3 milioane de aprecieri și 317…

- Kendrick Lamar tocmai ce a lansat un videoclip pentru piesa “All the stars”, creata in colaborare cu SZA și e absolut #boom. Piesa apare pe coloana sonora a filmului “Black Panther”,ce va avea premiera in cinematografele din Romania vinerea viitoare, pe 16 februarie. Videoclipul este marca Dave Myers,…

- Cantarețul englez Robbie Williams nu va mai canta piesa “Angels” in concerte sale, potrivit Daily Star. Robbie Williams a decis sa nu mai includa hit-ul “Angels” in concerte deoarece publicul il emoționeaza mult prea tare atunci cand o canta. “Aș plange de fiecare data și ar fi patetic. Sunt oameni…

- Dakota Johnson și Jamie Dornan au avut un antrenor personal pentru scenele fierbinți din ”Fifty Shades Freed”. Ca sa fie in forma, ei au urmat un program riguros de training stabilit de Ramona Braganza, o experta in fitness care a lucrat cu multe vedete de la Hollywood. Dakota Johnson a povestit ca…

- Devenita numarul unu in topul Billboard Latin airplay, Jennifer Lopez vorbește despre puterea de a fi femeie la Hollywood și mișcarea #metoo. Jenifer Lopez a fost invitat de onoare la petrecerea Guess organizata de Paul Marciano, dar asta nu a impiedicat-o pe artista sa le aclame pe femeile ce lupta…

- A murit Bogdan Gavrila, secretarul general al Club of Romania. Prietenii și familia lui Bogdan Adrian Gavrila, tanar antreprenor și secretar general care a murit in urma unui infarct, la doar 34 de ani, sunt in stare de șoc. Vestea trista morții sale a fost data, pe Facebook, de fostul deputat PNL (Partidul…

- Iuliu Maniu comemorat la Sighetul Marmatiei Iuliu Maniu. Foto: Arhiva Agerpres. Marele om politic Iuliu Maniu, lider al Partidului Taranist Român si fost prim-ministru al României, va fi comemorat astazi, la Memorialul Victimelor Comunismului de la Sighetul Marmatiei, în fosta închisoare…

- Fana Reese Witherspoon, Alice a lasat o inimioara pe contul ei de Instagram. De ce? “Sunt ca doua picaturi de apa șinu sunt gemene. Blonde, ochi albaștri, frumoase și celebre. Care-i mama, care-i fiica? Rees radiaza alaturi de fiica sa Ava, care s-a facut cat ea de mare. E o copie fidela! Trasa la indigo.”...…

- Kristen Stewart era doar o puștoaica atunci cand a fost aleasa pentru rolul principal din seria ”Twilight”. Dupa acest moment wow al carierei sale, a urmat distribuirea in producția ”Snow White and the huntsman” și apoi nimeni nu a mai auzit de Kristen. Shia LaBeouf a facut istorie cu rolul din seria…

- Kim Kardashian West este unul dintre cele mai urmarite vedete ale internetului, iar Kanye West a profitat de asta. Rapper-ul a transformat un look celebru al lui Kim in ținuta adoptata de propria lui armata de femei de succes ale Hollywood-ului. Practic și-a creat o armata imbracata exact ca și iubita…

- Revista americana Vanity Fair l-a chemat pe James Franco la o ședința foto la care au mai participat alți 12 actori celebri de la Hollywood. Insa, la momentul publicarii revistei, imaginea actorului a fost scoasa de pe coperta. Reprezentanții Vanity Fair au anunțat ca fotografiile realizate de celebra Annie…

- Deși piesa “Despacito” a spart toate topurile anul acesta, avand și cel mai vizionat videoclip de pe YouTube, se pare ca la decernarea premiilor Luis Fonsi nu prea a avut noroc. Piesa Despacito a pierdut teren spre finalul anului, deși a fost nominalizata pentru “inregistrarea anului”, unde caștigator…

- Vedetele de la Hollywood sunt o sursa de inspiratie pentru fanii din toata lumea, atat in ceea ce priveste tinutele originale, coafurile, make-up-ul, cat si casele in care locuiesc sau relatiile de iubire pe care le traiesc in lumina reflectoarelor. Beyonce si Rihanna iubesc rujurile in nuanta crimson…

- Cristina Rusu și-a dorit sa vada cum se naște un hit și pentru ca ne-a scris dorința ei pe virginradio.ro in secțiunea Dare To Dream, am avut grija sa-i indeplinim dorința la unul dintre cele mai prolifice studiouri de producție din Romania: HaHaHa Production. Am plimbat-o pe Cristina prin studiourile…

- Au fost anuntate nominalizarile pentru cele mai nereusite performante de pe marele ecran. Decernarea premiilor Zmeura de Aur, a 38-a editie, va avea loc pe 3 martie, cu o zi inaintea, galei Oscarurilor.

- Astazi are loc mult așteptata ceremonie de nominalizare a celor mai bune filme și a celor mai buni actori și regizori din 2017 la prestigioasele premii Oscar, iar o mulțime de vedete stau cu sufletula la gura in așteptarea verdictului. Actorii și actrițele de la Hollywood așteapta cu nerabdarea nominalizarile…

- Fie ca le face o vizita acasa, le trimite bilete la concerte sau le face cadouri de nunta, cert este ca Taylor Swift adora sa-și surprinda fanii. Alexas Gonzales și Brittany Lewis sunt printre cei mai mari fani ai celebrei cantarețe și au fost surprinși de spectaculosul cadou primit din partea acesteia.…

- Un roman va juca intr-un rol principal la Hollywood. Cunoscutul luptator roman Florian "Big Nasty" Munteanu a fost ales in rolul principal negativ pentru filmul Creed 2. Vorbim despre continuarea celebrei serii Rocky, cu Sylvester Stallone in rolul principal.

- Actrița Michelle Williams ar fi primit mai puțin de 1% din suma pe care actorul Mark Wahlberg ar fi primit-o pentru a filma din nou cateva scene din filmul „All the Money in the World”, regizat de Ridley Scott, scrie digi24.ro.Actorul Mark Wahlberg ar fi fost platit cu 1.

- Este doliu in lumea filmului de peste hotare! Una dintre vedetele care a jucta roluri importante in "To Live and Die in L.A. ", "Running Scared " si "Once Upon a Time in America" a incetat din viata. Vedeta avea 64 de ani, iar vestea trista fost confirmata de fiica sa.

- East European Comic Con anunța primul invitat pentru ediția de anul viitor, care va avea loc in perioada 18-20 mai, la București. Pasionații de filme, seriale, benzi desenate și jocuri video se vor putea intalni la Romexpo cu actorul Jim Beaver, cel care joaca rolul lui Bobby Singer in celebrul serial…

- De cate ori te-ai intrebat, in timpul vizionarii unui film, daca actorul preferat interpreteaza pe bune rolul sau folosește o sosie. Realitatea te lasa uneori cu gura cascata. Una dintre cele mai mari surprize vine de la Johnny Depp care a fost dublat de Theo Kypri in parțile 2 și 3 ale francizei ”Pirații…