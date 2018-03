Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a propus vineri acordarea unui ajutor financiar suplimentar de un miliard de euro Ucrainei, a carui deblocare va fi conditionata insa de progrese in procesul de reforma, transmite Reuters. Uniunea Europeana a fost unul din cei mai importanti sustinatori financiari ai Ucrainei…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki intreprinde joi o vizita la Bruxelles, in cursul careia le va prezenta oficialilor europeni o "carte alba" privind reforma justitiei in Polonia, in incercarea de a detensiona relatiile intre Varsovia si Uniunea Europeana, informeaza agentia de stiri Reuters.…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa ofere companiilor de servicii financiare cu sediul in Marea Britanie doar un acces limitat la piata unica europeana dupa Brexit, conform unui proiect consultat de Bloomberg. UE vrea sa incheie cu Regatul Unit un aranjament similar acordului sau comercial…

- La nivelul instituțiilor europene a inceput discuția despre viitorul buget al Uniunii. Acum este important sa ne amintim care sunt obiectivele și principiile care stau la baza construcției europene, afirma eurodeputatul Razvan Popa. „Discuțiile legate de modul in care vor fi repartizați banii europeni…

- ”Discuțiile legate de modul in care vor fi repartizați banii europeni post 2020 sunt tot mai aplicate cu atat mai mult cu cat peste aproximativ doua luni Comisia Europeana va prezenta o prima varianta de buget. Cred ca prioritațile pe care ar trebui sa le susținem sunt reprezentate de cele doua importante…

- "Fie sa aveti mult succes la alegerile din aceasta toamna. Ne dorim continuarea vectorului european de dezvoltare a Republicii Moldova. Puteti sa contati pe sprijinul nostru. Acum este esential ca seriozitatea de care Guvernul Filip a dat dovada si care a fost confirmata prin concluziile Consiliului…

- Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% in Romania, 33% media UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE).“Romanii continua sa creada in Europa si in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea si…

- Doi din trei romani (66%) sunt optimiști in legatura cu viitorul Uniunii Europene, cu mult peste media europeana (57%). Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% Romania, 33% UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE). Acestea sunt…

- Banii urmeaza sa fie investiți in dezvoltarea regionala si administrația publica. In schimbul acestor resurse financiare, Ucraina s-a angajat sa intensifice lupta impotriva corupției și sa schimbe in bine climatul social si investițional.

- Comisia Europeana a aprobat acordarea unui ajutor financiar de 32,5 milioane de euro Ucrainei. Informatia a fost confirmata de ministrul Economiei de la Kiev. Banii urmeaza sa fie investiti in dezvoltarea regionala si administratia publica. In schimbul acestor resurse financiare, Ucraina s-a angajat…

- Ministerul rus al energiei a anuntat sambata ca livrarile de gaze naturale catre Uniunea Europeana nu sunt periclitate de decizia Gazprom de a renunta la aprovizionarea Ucrainei, informeaza Reuters. Gazprom a anuntat vineri ca reziliaza contractele de vanzare a gazelor catre Ucraina, in urma deciziei…

- Ministerul rus al energiei a anuntat sambata ca livrarile de gaze naturale catre Uniunea Europeana nu sunt periclitate de decizia Gazprom de a renunta la aprovizionarea Ucrainei, informeaza Reuters. Gazprom a anuntat vineri ca reziliaza contractele de vanzare a gazelor catre Ucraina, in urma deciziei…

- România își dorește ca Modlva sa-și continue parcursul european. Poziția fost exprimata de catre eurodeputatul din România, Andi Cristea, și senatorul român Titus Corlațean, în cadrul unei întrevederi cu liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Totodata,…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a declarat vineri ca se opune demersurilor de transformare a Uniunii Europene într-un stat federal si a subliniat ca bugetul comunitar trebuie diminuat, în principal la nivelul alocarii fondurilor structurale, pledând pentru conditionarea accesului…

- Declaratia comuna semnata vineri, la Chisinau, de presedintii parlamentelor Republicii Moldova, Georgiei si Ucrainei contureaza mai clar perspectiva europeana a acestor tari si le solicita partenerilor mai mari din Uniunea Europeana si de peste ocean sa contribuie la securitatea din regiune, constata…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat miercuri ca nu va accepta "niciodata" un acord cu Uniunea Europeana care sa puna sub semnul intrebarii integritatea constitutionala a Marii Britanii, in reactie la proiectul de acord facut public mai devreme de Bruxelles, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Proiectul…

- "Ati parcurs un important drum profesional si v-ati gasit vocatia in activitatea editoriala, in activitatea sociala, literara si jurnalistica", a transmis Putin, cu ocazia implinirii a 80 de ani de catre Prohanov."Ati ramas intotdeauna fidel principiilor si ideilor dvs. civice. Va doresc…

- Legea privind reintegrarea Donbasului, promulgata saptamana trecuta de catre presedintele ucrainean, Petro Porosenko, schimba de fapt statutul ''operatiunii antiteroriste'' din estul Ucrainei si o trece din controlul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) in cel al armatei, relateaza…

- Ziarul parlamentului ucrainean "Golos Ukraini" a publicat vineri o lege controversata cu privire la reintegrarea regiunii afectate de conflict Donbas din estul Ucrainei sub suveranitatea Kievului, deschizand calea pentru ca legislatia sa intre in vigoare la 24 februarie, informeaza Xinhua. Luna trecuta,…

- Uniunea Europeana ar trebui sa majoreze taxele pe combustibilii fosili pentru a putea sa isi atinga obiectivele in domeniul combaterii incalzirii climei si totodata pentru a acoperi golul bugetar provocat de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, au apreciat mai multi fosti oficiali europeni intr-o…

- Uniunea Europeana opreste programul pentru Ucraina de finantare a construirii si modernizarii de puncte de trecere a frontierei, adancind indoielile cu privire la capacitatea autoritatilor de la Kiev de a intreprinde reforme in schimbul asistentei europene de miliarde de euro, noteaza agentia Reuters…

- Ucraina ii comemoreaza azi pe cei ucisi in timpul Euromaidanului Monumentul Crucii din Kiev, Ucraina. Foto: facebook.com/petroporoshenko/photos. Ucraina marcheaza marti, 20 februarie, patru ani de la tragicele evenimente din 20 februarie 2014, când aproape 100 de protestatari…

- „Pentru urmatoarele 3 zile ma voi afla la Bruxelles, unde voi avea mai multe intalniri cu oficiali din cadrul institutiilor europene, atat la nivel de Parlament European, Comisia Europeana, cat si Consiliul UE. Printre discutiile programate vor fi si cele cu reprezentantii unor formatiuni politice europene,…

- Sigmar Gabriel (foto), ministrul german de Externe, a declarat, sambata, ca sustine reducerea sanctiunilor impuse Rusiei, daca in estul Ucrainei va fi implementat un acord de incetare a focului cu ajutorul ONU. Declarația, citata de Reuters , a fost facuta la Conferința de Securitate de la Munchen,…

- in urma unei solicitari a Parlamentului European, Comisia Europeana a demarat un amplu proces de evaluare a avantajelor și dezavantajelor trecerii la ora de vara a țarilor din Uniunea Europeana. Parlamentul European a luat aceasta masura in condițiile in care in atenția acestuia a ajuns o petiție…

- Organizatia Natiunilor Unite ar trebui sa ia in considerare crearea unei forte de circa 20.000 de militari din state din afara NATO si de 4.000 de politisti pentru a solutiona criza din Ucraina, releva un nou raport care va fi prezentat oficialilor occidentali in aceasta saptamana, transmite Reuters.…

- Marea Britanie trebuie sa respecte regulile Uniunii Europene in negocierile privind parasirea Blocului comunitar, a avertizat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza site-ul agentiei Reuters. Premierul britanic Theresa May si David Davis, ministrul britanic…

- Ucraina a testat marti o racheta de productie proprie capabila sa loveasca obiective situate pe uscat sau pe apa, cu lansare de la sol, a anuntat secretarul Consiliului national ucrainean pentru securitate si aparare, Oleksandr Turcinov, transmite Reuters. Responsabilul ucrainean nu a precizat ce…

- Ucraina a testat marti o racheta de productie proprie capabila sa loveasca obiective situate pe uscat sau pe apa, cu lansare de la sol, a anuntat secretarul Consiliului national ucrainean pentru securitate si aparare, Oleksandr Turcinov, transmite Reuters. Responsabilul ucrainean nu a…

- Uniunea Europeana a convenit luni sa ofere Marii Britanii o perioada de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, in cursul careia va fi mentinut status quo-ul apartenentei la UE, dar in care Marea Britanie nu va avea drept de vot, au anuntat surse oficiale, relateaza AFP si Reuters.Cei 27 de membri…

- In cursul unei intrevederi vineri in Dubai cu Vladislav Surkov, un influent consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, 'i-am facut cunoscut sentimentul de dezamagire si frustrare al Washingtonului in legatura cu lipsa de actiune a Rusiei pentru a pune capat conflictului', a afirmat Volker pentru…

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- Uniunea Europeana a convenit luni sa ofere Marii Britanii o perioada de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, în cursul careia va fi mentinut status quo-ul apartenentei la UE, dar în care Marea Britanie nu va avea drept de vot, au anuntat surse oficiale, relateaza AFP si Reuters. Cei 27 de…

- Generalul rus care a fost ucis anul trecut in Siria, a fost anterior comandantul unei unitati militare importante a separatiștior din sud-estul Ucrainei, susține Reuters, care citeaza sursele sale. Este vorba despre comandantul cu apelativul ”Tuman”, care in Donbas folosea numele de „general Primakov”.…

- Romania risca sa piarda fonduri europene, subliniaza europarlamentarul PMP Siegfried Muresan referindu-se la "avertismentul de o duritate fara precedent" transmis miercuri de Comisia Europeana Parlamentului Romaniei, cu privire la modificarea Legilor Justitiei si a Codurilor Penale. Intr-o…

- Fondul Monetar International (FMI) a criticat, intr-o scrisoare publicata luni de presa ucraineana, un proiect de lege ce prevede infiintarea unei Curti anticoruptie, estimand ca modalitatile ei nu vor permite indeplinirea obiectivelor acestei principale masuri cerute de Occident, informeaza AFP.…

- Seful executivului polonez l-a informat pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, referitor la acceptarea in Polonia a refugiatilor ceceni, care au fost nevoiti sa-si paraseasca tara dupa doua invazii ale fortelor ruse.De asemenea, Morawiecki a adaugat ca i-a explicat 'foarte…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins, marti, legea anticoruptie adoptata de Parlament in luna decembrie, precizand ca aceasta nu ar permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie, scrie Reuters. In 1 ianuarie, Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor întari ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apararii, astfel încât Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul…

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a livra arme Ucrainei este periculoasa pentru ca va incuraja Kievul sa foloseasca forta in conflictul din estul Ucrainei, au declarat sambata oficiali rusi, potrivit Reuters. Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul…

- Anuntul a fost facut la 24 de ore dupa ce Uniunea Europeana a prelungit, la randul sau, pentru sase luni severele sanctiuni economice impotriva Rusiei pentru presupusa implicare in conflictul care devasteaza estul Ucrainei de peste trei ani si jumatate."Statele Unite au decis sa furnizeze…

- Aprobarea unui licente pentru export Ucrainei, de catre SUA, care sa ii permita sa cumpere anumite arme de la producatorii americani, ar putea provoca nationalistii ucraineni din est sa declanseze un nou conflict sangeros, a anuntat, joi, Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Mii de romani au protestat duminica, pe o vreme extrem de rece si neprietenoasa, in toata tara, impotriva incercarilor din partea social-democratilor de a revizui sistemul judiciar, informeaza Reuters.

- 13 noiembrie 2017 - Comportamentul neascultator al Kievului este dovada ca negocierile progreseaza. Intalnirea recenta a Presedintelui Donald Trump cu Presedintele Vladimir Putin a eclipsat o saptamana de evolutii in Ucraina, o tara pe care Rusia si SUA, in mod ironic, au un interes comun sa o pacifice.…

- Ucraina cel mai probabil il va extrada pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, insa el ar putea fi judecat in situ daca decizia privind apelul sau de a ramane in tara este intarziata, a declarat vineri Procurorul General al Ucrainei, Iuri Lutenko, potrivit Reuters. Saakasvili a intrat in Ucraina…

- Ucraina cel mai probabil il va extrada pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, insa el ar putea fi judecat in situ daca decizia privind apelul sau de a ramane in tara este intarziata, a declarat vineri Procurorul General al Ucrainei, Iuri Lutenko, potrivit Reuters.Saakasvili a intrat…

- Marea Britanie intenționeaza sa evite introducerea unei 'frontiere dure' intre Republica Irlanda și provincia britanica Irlanda de Nord dupa ce va parasi Uniunea Europeana, indiferent de rezultatul negocierilor cu blocul comunitar, a declarat luni ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, potrivit…

- Premierul ceh desemnat Andrej Babis a afirmat ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa insiste asupra cehilor in legatura cu refuzul acestora de a primi solicitanți de azil deoarece aceasta ar putea duce la consolidarea partidelor extremiste din țara, relateaza Reuters. Comisia Europeana a decis…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta adoptarea de catre Comisia Europeana pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) a Consiliului Europei, astazi, 8 decembrie 2017, a Opiniei sale privind prevederile art. 7 al Legii educației din Ucraina, care se refera la folosirea, in…