1 MARTIE. Mărțișoarele comestibile, în târgurile primăverii Comercianții de marțișoare vin anul acesta cu un nou ”trend”. Marțișoarele comestibile, figurine multicolore, din fondant, care au dimensiunile unui biscuit si se vand la preturi intre 3 si 10 lei. Așa se va intampla și la Targul de Marțișor organizat in Piața Unirii din Deva. Marțișoarele sunt facute din migdale, biscuiți sau pasta de zahar, lucrate și pictate manual. Dulciurile au diferite forme și sunt ambalate individual. Desigur, nu lipsește șnurul alb-roșu, specific sarbatorii. Timp de 16 zile, vizitatorii Targului de Martisor de la Deva vor avea ocazia sa cumpere si martisoare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 30 de comercianti vor participa la editia din acest an a Targului de Martisor, care va avea loc in perioada 22 februarie – 9 martie 2019, in Piata Unirii din centrul Devei si va fi dedicata in exclusivitate produselor handmade si florilor de sezon. Evenimentul debuteaza cu o premiera…

- Primaria Municipiului Iasi a stabilit zonele unde, in perioada 22 februarie - 9 martie, vor fi amplasate masutele pliante pentru comercializarea de flori naturale si produse specifice Martisorului. Pe de alta parte, Asociatia „ART - Mestesugurile Prutului" Iasi organizeaza un targ in Piata Unirii in…

- Tehnologia destinata sectorului sanatatii si serviciilor pentru pacienti s-a evidentiat drept unul dintre elementele centrale ale Targului de electronice de la Las Vegas, la care sunt prezente peste 200 de companii din aceste domenii, care incearca sa revolutioneze relatia intre bolnavi si doctori,…

- Reamintim ca circulația auto a fost inchisa la inceputul lunii decembrie, pentru o buna desfașurare a Targului de Craciun. Autovehiculele vor putea circula din nou prin Piața Unirii incepand cu ora 14:00. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- Ne mai despart doar cateva zile de Craciun, dar ieșenii nu se inghesuie la cadouri in cele doua targuri deschise la inceputul lunii. Comercianții se plang ca lucrurile nu merg așa cum și-ar dori și dau vina pe vreme. „Pe 1 decembrie s-au calcat oamenii in picioare, au fost mii de vizitatori. Acu’, bate…

- Intr-o atmosfera calda, cu miros de prajituri si lumanari parfumate, evenimentul s-a derulat sambata, de la pranz pana seara. De la mic la mare, vizitorii si-au putut cumpara decoratiuni de Craciun – globuri orante manual, mosi de toate formele din diferite materiale, de la lemn, la…

- Targul de Craciun din municipiul Deva este deschis in perioada 28 noiembrie 2018 – 31 decembrie 2018. Casuțele amplasate in Piața Unirii din Deva (zona pietonala), imbracate de sarbatoare, ofera produse pentru toate varstele, pregatite special de comercianți. Devenii și nu numai se…

- Primaria Municipiului Deva a inceput montarea casuțelor din lemn pentru Targul de Iarna 2018, care va avea loc in perioada 28 noiembrie – 31 decembrie 2018, in Piata Unirii si pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. Timp de 34 de zile, intre orele 9:00-22:00, in centrul istoric al Devei va asteapta…