1 mai, Ziua Muncii. Negrescu: Standarde egale și venituri decente în toată UE Fostul ministru delegat pentru afaceri europene a amintit adevarata semnificație a zilei de 1 Mai, cand in 1886 muncitorii americani au ieșit in strada la Chicago pentru a cere prgramul de munca de 8 ore. „Daca astazi te bucuri de weekend, de saptamana de 40 de ore, de orele suplimentare platite, de drepturi egale pentru femei și barbați, trebuie sa știi ca toate aceste drepturi au fost caștigate printr-o lupta ce dateaza de mai bine de o suta de ani (1 mai 1886, protestele din Statele Unite pentru programul de 8 ore/zi). Aceste drepturi nu sunt garantate. Maririle de salarii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

