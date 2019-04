Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor pune pe gratare, in minivacanta de 1 Mai, in jur de 30 de milioane de mici, o cantitate similara cu ceea ce au consumat si anul trecut, preferatii consumatorilor romani fiind in continuare cei facuti dintr-un amestec de carne de porc si vita, potrivit agerpres.ro."Din informatiile…

- Romanii consuma si in acest an in jur de 7,5 milioane de cozonaci, chiar daca pretul acestui produs atat de cautat in perioada Sarbatorilor Pascale a inregistrat o crestere de pana in 5% fata de aceeasi perioada a anului trecut. "Unii patiseri au modificat preturile la cozonaci din cauza tarifelor mari…

- ZILE LIBERE 2019: S-au anuntat LIBERELE DE PASTE si 1 MAI. Vesti EXCELENTE pentru MILIOANE de romani Mai e puțin timp pana la vacanța de Paște. Bugetarii se vor bucura de cateva zile libere alaturi de cei dragi. Romanii vor avea o noua minivacanța la sfarsitul lunii aprilie si inceputul lunii mai. Antalya…

- Gorjenii trebuie sa scoata mai multi bani din buzunar pentru masa traditionala. Asta dupa ce fermierii au anuntat ca vor scumpi carnea de miel, pentru ca trebuie sa acopere si cererea din tara, dar si pe cea de la export. Paștele Ortodox cade in acest an pe 28 aprilie. Deja ne-am obișnuit ca in apropierea…

- Cei mai mari touroperatori din Romania si-au prezentat deja bilantul in urma Targului de Turism de primavara, ce a avut loc zilele trecute in Capitala, eveniment la care romanii s-au inghesuit sa profite de reduceri si sa isi cumpere vacante pentru restul anului.

- In 2018, circa 70.000 de angajati romani din peste 1.500 de companii private si institutii publice au primit, ca beneficiu extrasalarial, abonamente la salile de sport prin retreaua 7card. Abonamentul ofera acces la o retea care cuprinde 70% din...