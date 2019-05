Stiri pe aceeasi tema

- "Vreau sa vad cine este impreuna cu mine pentru o Romanie europeana" Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva. Avem referendum pe 26 mai. Am semnat astazi decretul și am convocat acest referendum împreuna cu alegerile europarlamentare.…

- Site-ul Lumea Justitiei a dezvaluit ca, potrivit unor documente ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații, un procuror din Alba, pe numele sau Augustin Lazar, a refuzat in doua randuri sa elibereze un dizident anticomunist. S-a intamplat la mijlocul anilor ’80, in plin regim Ceaușescu.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, la Bacau, ca liderii USR sunt ”urmașii securiștilor de pe vremea lui Ceaușescu, reincarnați” și despre Dacian Cioloș ca vrea ”sa faca politica cu niște neterminați care nu au o carte de vizita profesionala”, citeaza stiripesurse.…

- Puțini iși mai amintesc, dar in urma cu mai bine de doua decenii, cand Loredana Groza se marita, Florin Calinescu o cununa! Anii au trecut și intamplarea a facut ca amandoi, fina și nașul, sa ajunga jurați in show-uri de succes de la PRO TV - ea, intai la “Vocea Romaniei” și acum la “Canta acum cu mine”,…

- Romania are cea mai proasta infrastructura feroviara din Europa. Este adevarat și asta o resimt in fiecare zi pasagerii. Trenurile din țara, majoritatea dintre ele, sunt vechi de pe vremea comunismului. Nu este de mirare ca țara noastra se claseaza iar la coada Europei. Situația la noi este mai rea…

- Romanii din Transilvania recurgeau la metode inedite pentru a obtine mici beneficii, pentru a putea face fata obligatiilor financiare impuse de regimul austro-ungar. Evaziunea fiscala era practicata inca de acum 250 de ani. Dintr-un document din 1772, aflam ca la urechile imparatesei de la Viena, Maria…

- Meteorologii anunța ca in weekendul 9-10 februarie, la nivelul intregii țari se anunța vreme insorita și temperaturi in jurul mediei normale a acestei perioade. Pentru sambata și duminica sunt anunțate temperaturi care pot depasi pe alocuri 11 grade Celsius, in timp ce in Capitala, mercurul din termometre…