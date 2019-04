1 Mai este sărbătorit tradițional în Parcul Bălcescu Oradenii sunt așteptați cu bucate tradiționale și spectacole folclorice sa aniverseze Ziua Muncii. Program 1 Mai in Parcul Balcescu Marți, 30 aprilie Program 1 Mai in Parcul Balcescu Marți, 30 aprilie 10:00 – 16:00 – Muzica Ambientala

16:00 – 17:00 – Ansamblul Folcloric Floarea Borodului – Coordonator Mircea Tus

17:00 – 18:00 – Corina Szatmari si Zbiciu

18:00 – 19:00 – Recital Andrei Corb, Ciprian Mocanu si Lavinia Chifor

19:00 – Roxana si Mihai Perian Miercuri, 1 mai Miercuri, 1 mai 10:00 – 16:00 – Muzica Ambientala

