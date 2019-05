1 Mai 1954 – Primele autocamioane din Brașov au fost scoase la defilare Camioane SR 101, 14 septembrie 1956. Foto Agerpres In 1954, la data de 1 Mai, la Uzinele „Steagu Roșu” din Orașul Stalin a inceput sub licența sovietica producția de serie a camionului SR-101, cu o capacitate de 4 tone, care era primul camion romanesc. Astfel, la „mareața demonstrație a oamenilor muncii din Orașul Stalin cu prilejul zilei de 1 Mai” din fața tribunelor oficiale din București și orașul Stalin defileaza primul lot de 100 de autocamioane fabricate putand marca Uzinelor „Steagul Roșu”. „In timp ce fanfara intoneaza cu putere un marș, apare coloana Uzinelor Steagu Roșu in fruntea careia… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A sosit la Brașov un nou lot de autobuze contractate de RATBV SA. „Astazi au ajuns la Brașov și ultimele autobuze articulate Menarini, conform contractului pe care SC RATBV l-a incheiat anul trecut. Pana la jumatatea luni mai sper sa se finalizeze procedurile de inscriere in circulație, iar din 15 mai,…

- Vineri, 12 aprilie 2019, am participat la Constanta la Targul de Oferte Educationale, unde peste 3.500 de elevi s-au informat despre viitorul lor profesional. In cadrul Targului, directorul general AHK Romania, Sebastian Metz, a semnat un acord de colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Constanta.…

- Deputatii juristi nu mai vor ca Parlamentul sa dea legi pentru constructia de autostrazi, asa cum s-a intamplat, anul trecut, cu Autostrada Unirii. Comisia juridica a Camerei Deputatilor a avizat negativ, marti, proiectele privind realizarea autostrazilor Bucuresti - Brasov, Brasov - Bacau si a Autostrazii…

- Compania Mandra, succesoarea Intreprinderii de Ulei Barlad, inființata in 1911 de inginerul Nicolae Malaxa, intra in portofoliul CITR dupa numirea practicianului in calitate de administrator judiciar provizoriu. Cu o diploma de inginer mecanic obținuta in Germania și un buget de 10.000 de lei din vremea…

- In ultima luna, pe parcursul acțiunilor desfașurate pe autostrazile din țara, pentru siguranța rutiera, polițiștii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale din Poliția Romana au depistat 17 șoferi care se aflau sub influența consumului de cocaina, cannabis sau a unor substanțe stupefiante. In toate cele…

- Arhitectul din Babel este numele celui de-al VI-lea album Alternosfera. Turneul de promovare al acestuia va incepe pe 22 si 23 februarie la Bucuresti, va continua in orasele Cluj-Napoca, Chisinau, Timisoara, Brasov si Constanta si se va incheia printr-un concert in aer liber la Arenele Romane din Bucuresti,…

- Doua persoane de nationalitate germana au fost ranite, luni seara, in urma unui carambol petrecut pe Drumul Național 1 (DN1), in zona centurii de vest a Ploiestiului. In accident au fost implicate trei autovehicule, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova. ''Accident rutier…

- Judetul Bihor sta bine la capitolul turism pe anul 2018, atat in ceea ce priveste numarul de sosiri in structurile de primire turistice, cat si in ceea ce priveste numarul de innoptari. Potrivit ultimelor date ale Institutului National de Statistica (INS), in 2018 in structurile de cazare…