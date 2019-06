Stiri pe aceeasi tema

- Surprize pentru cvadrupleții familiei Ursu din orașul Glodeni. In ajun de Ziua Internaționala a Copilului micuții de un an și jumatate au fost vizitați de reprezentanții Fundației „Edelweiss”, care le-au adus in dar ansambluri de joaca, biciclete și produse alimentare.

- Opt ore de distracție pentru cei mici și acces gratuit pe 1 iunie 2019 la Gradina Zoologica Brașov Și anul acesta, Gradina Zoologica Brașov ii invita pe cei mici sa aiba parte de multa veselie cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Ziua Internationala a Copilului inseamna multe…

- Mii de copii din Targu Jiu si nu numai sunt asteptati pe 1 Iunie in centrul orasului pentru a sarbatori Ziua Internationala a Copilului. Nu vor lipsi competitiile sportive, jocurile si concursurile de desene pe asfalt, spectacole de teatru, o ...

- In fiecare an, in prima zi de vara se celebreaza Ziua Internationala a Copilului, prilej de a sarbatori cea mai frumoasa perioada din viata fiecarui om, copilaria, de a oferi sprijin, a aprecia, a iubi copiii si a promova bunastarea micutilor din toata lumea. De Ziua Copilului, dezvoltatorul imobiliar…

- Ziua Internaționala a Copilului va fi sarbatorita de municipalitate cu și pentru micii focșaneni Primaria Municipiului Focșani va organiza sambata, 1 iunie 2019, mai multe manifestari dedicate Zilei Internaționale a Copilului. Ca de fiecare data, ne-am dorit sa aducem ceva in plus, astfel incat aceasta…

- Autoritatile locale organizeaza sambata, 1 iunie , de la ora 09.30, in fata scenei din Parcul Dumbrava, Ziua Internationala a Copilului, pregatind pentru cei mici, pe langa numeroase surpinze si 2.000 de inghetate. De la mic la mare, copiii sunt asteptati sa se distreze si sa se bucure de momentele…

- Ziua Internaționala a Copilului este celebrata, anual, la data de 1 iunie. In aceasta zi, copiii se simt bine, primesc daruri și se distreaza impreuna. Pentru copiii din sistemul de protecție speciala, Ziua Internaționala a Copilului inseamna multe bucurii, jocuri, distracții și surprize placute. Activitațile…

- Primaria orașului, Consiliul Local și Centrul Cultural Mioveni pregatesc o mulțime de surprize cu prilejul sarbatoririi Zilei Internaționale a Copilului. In acest an organizatorii au pregatit pentru data de 2 iunie, cu incepere de la ora 17, diverse activitați recreative, sportive, dar și spectacole…