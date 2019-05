Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a declarat miercuri ca MJ poate sa demareze procedurile legale in vederea extradarii fostului primar Radu Mazare numai dupa ce primeste de la Curtea de Apel Bucuresti o decizie ca sunt indeplinite conditiile pentru extradare. "Va pot confirma ca, astazi,…

- Fostul președinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Sorin Blejnar, a fost incarcerat, marți, la Penitenciarul Rahova dupa condamnarea de 5 ani de inchisoare cu executare data de magistrații Curții de Apel București, potrivit mediafax.Citește și: Sorina Pintea, despre vaccinare!…

- DNA a clasat dosarul actualului președinte al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in care omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu acuza faptul ca i-a dat mita un milion de euro fostului premier ca sa il numeasca, in 2008, pe jurnalistul și ong-istul Liviu Mihaiu, guvernator al Deltei Dunarii – se arata intr-un…

- Vești bune pentru Romania! Comisia Europeana a decis astazi sa claseze opt proceduri de infringement in ceea ce privește Romania.„Astazi a avut loc ciclul decizional al Comisiei Europene privind cazurile de incalcare a dreptului UE. Nu a fost declanșata nicio procedura de infringement și nu…

- Romania a intarziat sa transpuna in legislația naționala prevederile Directivei 2016/2370 a Parlamentului European și a Consiliului in ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de calatori și guvernanța infrastructurii feroviare și risca astfel sa sancționata…

- Comisia de control bugetar (CONT) a Parlamentului European a respins, luni, propunerea Guvernului Dancila pentru pozitia de membru al Curtii Europene de Conturi. Desi nu a avut niciun contracandidat, vicepremierul Viorel Stefan, candidatul propus de guvernul Romaniei, nu a reusit sa convinga comisia,…

- ■ Curtea de Apel Bacau a mentinut catusele pentru doctorii Nanu, Gutu si Berea ■ procurorii au fost infrinti, iar doctorul Bors a fost eliberat de dupa gratii ■ pentru el s-a dispus arestul la domiciliu ■Din cei patru medici ortopezi arestati la inceputul lunii martie pentru acuze de coruptie, la acest…

- Imagini se cosmar surprinse in curtea Spitalului Municipal din Sighetu Marmatiei. Pe retelele de socializare au devenit virale cateva fotografii realizate in urma cu o zi in incinta unitatii spitalicesti. In acestea se vede cum gunoaiele si mobilierul vechi sunt aruncate la intamplare in curte, dar…