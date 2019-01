1 ianuarie 2019 - Taierea imprejur cea dupa trup a Domnului. Sfantul Vasile cel Mare si mama sa, Sfanta Emilia (Anul Nou)

Stiri pe aceeasi tema

- Anul Nou, intampinat, in noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, se mai numeste Revelion sau seara Sfantului Vasile. Se spune ca in noaptea de Sfantul Vasile cerul se deschide de trei ori pentru cate o clipa. Se spune ca ...

- Excesul de alcool și de mancare de Anul Nou are consecințe asupra sanatații. Cercetatorii suedezi au confirmat concluziile la care au ajuns predecesorii lor, dupa 15 ani in care au analizat pacienți cu boli de inima.

- Mai mult de un mileniu, creștinii au sarbatorit Anul Nou in ziua de Craciun, in imediata apropiere a solstițiului de iarna. La Roma pana in secolul al XIII-lea, in Franța pana in anul 1564, in Rusia pana in vremea țarului Petru cel Mare, in Țarile Romane pana la sfarșitul secolului al XIX-lea. La romani,…

- Mirela Vaida și-a facut planul sa petreaca sarbatorile de iarna departe de casa. Vedeta TV va petrece Craciunul la munte, alaturi de soț și de cei doi copii, dupa care va ajunge, pentru cateva zile, in casa socrilor. Mirela Vaida are program de voie in aceasta iarna, intrucat emisiunea pe care o modera…

- Muzica și timpul, frați de cruce intru... nemurire. Muzica și timpul... se modeleaza reciproc... Muzica ne insoțeaște la pragul dintre ani! Tradiția de a sarbatori Anul Nou printr-un elegant concert de muzica clasica continua la Sibiu, prin ediția a zecea a Concertului de Anul Nou, eveniment organizat…

- Biserica se zguduie din temelii dupa ce oamenii de știința au descoperit cum arata, de fapt, chipul lui Iisus Hristos! Și imaginea nu seamana deloc cu cea pe care o vedem cu toții pe icoane! De-a lungul timpului, icoanele au incercat sa pastreze aceeași imagine pe care o știm cu toții despre Iisus Hristos.…

- Bogdan Nițu, 42 de ani, comisar de poliție și preot, a ascultat deopotriva confesiunile infractorilor arestați, dar și pe cele ale colegilor in uniforma care au trecut prin momente grele ale vieții. „Sa nu furi – e furtul, sa nu minți – e falsul in declarații, sa nu ucizi – e omorul…”, spune Bogdan,…