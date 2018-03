1 din 2 romani are incredere in Comisia Europeana si doar 1 din 5 in Guvernul de la Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% in Romania, 33% media UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE).“Romanii continua sa creada in Europa si in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea si…

- Doi din trei romani (66%) sunt optimiști in legatura cu viitorul Uniunii Europene, cu mult peste media europeana (57%). Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% Romania, 33% UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE). Acestea sunt…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca in ultimii 20 de ani Romania a obtinut atat de multe lucruri in ceea ce priveste independenta justitiei, iar de la aderarea Romaniei in Uniunea Europeana, in ultimii 11 ani,…

- Timmermans, discutii cu Tariceanu despre MCV, stat de drept si modificarea Codurilor penale Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a discutat, joi, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre statul de drept, Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), dar si despre…

- “Presedintele Senatului a subliniat ca abordarea deschisa a Comisiei, pentru a dialoga asupra temelor sensibile cu autoritatile din Romania, este cea recomandata si apreciata, fiind astfel evitate informarea partiala si distorsionata. Vizita de lucru a prim-vicepresedintelui Comisiei la Bucuresti…

- Mai mulți romani care trebuiau sa se intoarca in țara, luni, din Roma, nu au putut zbura deoarece cursa Ryanair a fost anulata din cauza vremii nefavorabile. Dupa ce le-a oferit cazare o noapte și i-a reprogramat in zboruri chiar și peste trei zile, compania aeriana i-a lasat sa suporte singuri restul…

- Manifestații pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in fața monumentului dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989 din Alba Iulia, dar și in București si in alte orase, precum Cluj-Napoca, Sibiu, Arad, Ploiesti,…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE. Ministrul afacerilor externe a salutat obiectivele…

- Cei doi oficiali au luat parte marti seara la o audiere in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European. Ministrul bulgar de interne a subliniat ca problema aderarii Bulgariei si Romaniei la Schengen isi asteapta rezolvarea de foarte mult timp si ca intarzierea…

- Cladirile rezidentiale din Romania sunt vechi si au nevoie de modernizari si reabilitari, iar locuintele din Romania se caracterizeaza prin cea mai scazuta suprafata locuibila din Uniunea Europeana, a declarat luni Ionut Dumitru, economist-sef al Raiffeisen Bank Romania. Suprafaţa medie locuibilă…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat luni, 19 februarie 2018, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE. Ministrul afacerilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat luni la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE, context in care a vorbit, printre…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat luni la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE, context in care a vorbit, printre altele,…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat luni, 19 februarie 2018, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE. Potrivit MAE, ministrul…

- Așadar, ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a participat, pe 19 februarie, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditați la București, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Președinției bulgare a Consiliului UE. Ministrul…

- Intensificarea relatiilor dintre Bucuresti si institutiile comunitare Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila merg, saptamâna aceasta, separat la Bruxelles, în contextul recentelor dezbateri legate de justitia din România, în care s-au implicat si oficiali…

- MOL Romania a deschis prima statie de incarcare pentru autovehicule electrice, amplasata in perimetrul benzinariei din zona Nicolae Caramfil din Bucuresti, alte 14 statii urmand sa fie inaugurate pana la finele anului in cadrul proiectului european NEXT-E. Alimentarea autovehiculelor la…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, ca urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum din…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns in decembrie la maximul ultimilor zece ani, dar in Romania toți indicatorii au scazut semnificativ din cauza crizei guvernamentale, potrivit studiului GfK privind climatul de consum din Europa. Datele sunt valabile pentru ultimul trimestru din 2017, cand tensiunile…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum…

- La finalul anului trecut, increderea consumatorilor din Europa a continuat sa creasca. In decembrie, indicele climatului de consum calculat de GfK pentru cele 28 de state din UE a atins valoarea de 21,1 puncte - cea mai ridicata din ultimii 10 ani. La finalul trimestrului al treilea, aceasta valoare…

- Peste 78.000 de cazuri noi de cancer apar, in fiecare an, in Romania. Studiile medicale arata, insa, ca jumatate dintre acestea ar putea fi prevenite prin informare constanta a pacientilor si vizite regulate la medic. In aceasta perioada iți poți face o serie de controale și investigații gratuite,…

- Compania mytaxi, grup care detine aplicatia Clever Taxi, a anuntat astazi ca Marc Berg va fi noul director executiv, incepand cu data de 16 aprilie 2018, dupa ce Andrew Pinnington a decis sa renunte la pozitia de CEO dupa achizitionarea Hailo, Clever Taxi si Beat. Andrew Pinnington ramane…

- Cautarile pentru zborurile din Romania spre Canada au avut o crestere de 16% in acest an fata de 2017, arata un studiu al echipei Momondo.ro, motor de cautare care compara ofertele de preturi la bilete de avion, hoteluri sau inchirieri auto. Principalele destinatii catre care calatorii romani se indreapta…

- Ridicarea vizelor de intrare in Canada de la 1 decembrie 2017, a determinat o creștere a numprului de romani ae vor sa calatoreasca peste Ocean. Potrivit bunei analize a motorului de căutare momondo.ro, interesul românilor de a călători în Canada în 2018 a crescut cu…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe "arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania". "Teoretic,…

- Indicele bursier Dow Jones a avut ieri o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare dupa criza financiara din anul 2008, situatii asemanatoare inregistrandu-se si la bursele S&P 500 si Nasdaq, ceea ce a atras „preocuparea” Presedintiei SUA. Pietele bursiere din intreaga Europa se pregatesc acum pentru…

- Reactia Corinei Cretu se incadreaza astfel in linia declaratiilor facute de un alt comisar, cel pentru Justitie, care arata recent ca este "foarte logic" sa "existe o garantie privind un sistem judiciar independent si respectarea statului de drept". “Ceea ce se discuta la ora actuala, si nu este legat…

- Calatoriile au devenit o experienta tot mai accesibila pentru romanii care vor sa descopere tarile si culturile vecine, dar si pe cele dincolo de granitele continentului. Aceasta este concluzia la care a ajuns echipa momondo.ro, dupa ce a analizat cautarile de zbor efectuate de catre acestia pentru…

- Calatoriile au devenit o experiența tot mai accesibila pentru românii care vor sa descopere țarile și culturile vecine, dar și pe cele dincolo de granițele continentului. Aceasta este concluzia la care a ajuns echipa momondo.ro, dupa ce a analizat cautarile de zbor efectuate de catre aceștia…

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- Bulgaria, o tara despre care se spune ca este cea mai saraca si corupta din Uniunea Europeana, are sansa sa-si imbunatateasca imaginea odata cu preluarea presedintiei prin rotatie a UE. Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene si, mai nou, un prieten al statelor estice, crede ca Bulgaria…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, cu prilejul vizitei premierului Japoniei la Bucuresti, ca Romania a condamnat ferm actiunile provocatoare ale Coreei de Nord. Seful statului spera ca eforturile comunitatii internationale sa duca la solutionarea durabila a acestei probleme. "Dupa…

- ♦ Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei. Cum ati ca­racteriza interesul Japoniei privind situatia politica si economica din Romania, respectiv interesul privind investitiile in tara noastra? Ma bucur ca am prilejul de a vizita Romania in calitate de prim-ministru…

- Ambasada Romaniei la Budapesta a fost vandalizata, duminica, dupa ce mai multi membrii din Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei cu steagul secuiesc. MAE a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a…

- Primarul din Buzau, despre scandalul din PSD. Edilul Constantin Toma a lansat, duminica, un apel catre conducerea Partidului Social Democrat „sa lase Guvernul sa lucreze, pentru ca este pe calea cea buna, chiar daca trebuie sa ia masuri care deranjeaza pe unii”. Constantin Toma, primarul din Buzau,…

- Piata de turism reactioneaza pozitiv la masurile care stimuleaza consumul. De aceasta parere este si Lucia Morariu, presedinte Eximtur, care se asteapta la o crestere generala de cel putin 5% in 2018, pentru acest sector. `In mod cert, in 2018, bugetarea voucherelor de vacanta pentru institutiile…

- Pacienții care au nevoie de transplant și cei care au fost deja supuși unei intervenții chirurgicale atat de complexe, urmaresc cu ingrijorare dezbaterile din spațiul public cu privire la activitatea de transplant din Romania. Va prezentam, in cele ce urmeaza, apelul disperat al acestora pentru romanii…

- "Semnalam ca toate comentariile facute cotidian in diferite spatii media, toate cu tenta negativa asupra activitatii de donare, transplant si monitorizare, afecteaza in primul rand sansa la o noua viata pentru pacientii inscrisi pe listele de asteptare. Acest lucru poate fi confirmat de catre medicii…

- Sa faci un cadou memorabil unui barbat este o adevarata provocare, iar conceptul de "Gift Concierge" vine ca un colac de salvare in cele mai dificile momente. Elena Miu a sesizat aceasta nevoie majora pe piata romaneasca si nu a stat cu mainile in san. De profesie economist, ea a creat o galerie…

- Protestul este cu privire la decizia presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel. La protest au participat mulți copii. Protestul, la care au participat si multi copii, s-a desfasurat fara incidente. Protestatarii au afisat bannere cu mesaje…

- Solstitiul de iarna este unul dintre cele patru mari momente astronomice ale anului. Solstitiul de iarna reprezinta ziua cea mai scurta si noaptea cea mai lunga. Ca in fiecare an, acesta are loc pe 21 decembrie. Desi iarna meteorologica soseste inca de la 1 decembrie, inceputul iernii astronomice este…

- Increderea romanilor in Uniunea Europeana este in scadere, se arata in ultimul eurobarometru realizat de Comisia Europeana in luna noiembrie a acestui an in 28 de tari ale UE si in cinci tari care aspira la integrarea in Uniune. Studiul a fost realizat pe un esantion de 28.055 de oameni, 1.062 fiind…

- De ce aceasta senzație? Pana la urma, Romania e o republica, iar monarhia nu mai are vreo șansa sa revina (lucru acceptat de altfel, cu eleganța, chiar și de catre Regele Mihai). Cei mai mulți dintre oamenii care au suferit acum la moartea fostului rege nu ar fi de acord cu o revenire a regalitații,…

- Turcan despre legile Justiției: Bulgarele s-a transformat in avalanșa; ma aștept la ce este mai rau Prim-vicepreședintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a afirmat, vineri, ca se așteapta "la tot ce este mai rau" in legatura cu legile Justiției din partea "celor care au acaparat decizia politica in PSD-ALDE".…

- Regele Mihai I și regina Ana au participat, pe 7 noiembrie 2004, la festivitațile organizate la Marașești cu ocazia sarbatoririi Patronului Spiritual al orașului, Arhanghelul Mihail. Fostul monarh al Romaniei a fost intampinat de prefectul de atunci Catalin Vrabie, primarul de la acea vreme, Emilian…

- Aeroportul Henri Coanda si cel din Cluj-Napoca au inregistrat cele mai multe probleme la zboruri in ultimele 60 de zile. In perioada octombrie-noiembrie, data de 17 noiembrie (vineri) a fost cea care a marcat cele mai multe intarzieri pe cinci aeroporturi din Romania, cand 464 de curse au…

- Daca duminica viitoare ar fi organizat un referendum la care moldovenii ar trebui sa aleaga între integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeana sau cea Eurasiatica, 36% ar vota pentru integrarea în UE, în timp ce pentru integrarea în Uniunea Eurasiatica ar vota…