1 din 2 joburi risca sa fie inlocuit de roboti. Amenintare reala sau doar scenariu apocaliptic?

- Potrivit Politiei din Botosani, in cursul diminetii a fost primit un telefon, pe numarul de urgenta 112. Apelul a fost anonim, iar persoana care a sunat anunta ca in cladire ar fi un dispozitiv exploziv. Verificarile ulterioare au aratat ca este vorba despre o alarma falsa.

- Sebastian Stan, 36 de ani, e mare favorit sa il inlocuiasca pe actorul Chris Evans, 37 de ani, in rolul supereroului Captain America din filmele Marvel. A facut-o deja in filmul „The Devil All the Time", care va fi produs de Netflix. ...

- Ex-premierul Vlad Filat risca inca zece ani de puscarie. Fostul lider PLDM este vizat intr-un nou dosar de spalare de bani, trimis deja in instanta de judecata.In 2013, Filat ar fi incercat sa ascunda anumite plați cu bani proveniți din acte de corupție.

- Alex Velea a parasit emisiunea „Acces Direct”, iar acum, iata, altcineva i-a luat locul. Decizia conducerii din Antena 1 a surprins pe toata lumea, iar acum Simona Gherghe are un alt coleg de platou. Motivele plecarii lui Alex Velea de la „Acces Direct”nu sunt inca pe deplin elucidate. In timp ce unii…

- Romanii pot fi amendați daca pleaca din țara in 2019, pentru o perioada lunga, fara sa anunțe Fiscul. Daca nu notifica Fiscul in prealabil prin completarea și depunerea unui chestionar

- Cu doua luni inainte de alegerile parlamentare, Moldova este la o rascruce de drumuri. Tara noastra risca sa revina in sanul Rusiei, in care triumfa coruptia, sau sa urmeze o cale democratica in care sa predomine transparenta si cresterea economica.

- In contextul modificarii Legea 180/2018 cu privire la declararea voluntara și stimularea fiscala, au fost modificate excepțiile ce țin de efectuarea controalelor fiscale contribuabililor care.Acestea vor intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2019.

- Romanii care se urca beti la volan ar putea ramane fara permis cel putin un an! Este propunerea politistilor, dupa ce 65 de romani au murit anul acesta in accidente produse de soferi bauti