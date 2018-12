Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1.00 de oameni s-au strans in fata Guvernului pentru un protest de Ziua Naționala a Romaniei. Protestatarii sunt nemultumiti de modul in care este condusa Romania, la 100 de ani de la Marea Unire, si cer demisia executivului. Oamenii ...

- Protestul anuntat acum cateva zile pe retelele de socializare a strans putini oameni la Iasi. Doar cateva zeci de persoane s-au strans in jurul statuii lui "Al. I. Cuza" din Piata Unirii. Ei au la ei bannere pe care au afisate mesaje antiguvernamentale, care amintesc de protestele din 10 august, steaguri…

- Zeci de oameni s-au adunat in fața Guvernului, dupa ce ministrul Justiției a declanșat procedura de revocare a procurorului general, Augustin Lazar. In jurul orei 21.00, peste 100 de oameni se aflau in Piața Victoriei. Oamenii au scandat „Tudorele, fa ceva! Da-ți-ai tu demisia!”. Corupția Ucide și Rezistența…

- Pensionarii protesteaza maine, de la ora 11, in Piața Victoriei din cauza proiectului de lege a pensiilor și a nerespectarii programului de guvernare. Dumitru Cojanu, președintele Federației Pensionarilor Unirea, a declarat pentru Libertatea ca protestele vin ca urmare a atitudinii Ministerului Muncii…

- "Vorbim de un miting neautorizat, deci ilegal, si despre protestatari pasnici care intr-adevar au fost in mai multe randuri in Piata Victoriei si nu s-a intamplat nimic. Dar acum s-a vazut clar o organizare, o coordonare, s-au vacut actiuni de o violenta extrema, iar pe imagini s-a vazut cum au incercat…

- Celebrul actor Alexandru Arșinel a declarat ca nu va participa niciodata la proteste de genul celor care au avut loc recent în București, considerând ca oamenii nici nu știu de ce se aduna și ca în România situația nu este rea.Arșinel susține ca protestele…

- Sute de oameni au participat, sambata seara, la un altfel de protest in Piața Victoriei din Capitala. Oamenii nu au mai scandat ci au ascultat, in tacere, concertul oferit de pianistul Davide Martello.

- Oamenii care ies in Piata Victoriei sunt aceia care au ramas fara speranta, iar aceasta se intampla din cauza unora care nu-si fac treaba sau si-o fac prost, considera primarul Sectorului 3, Robert Negoita. Citește și: ALERTA - Gabriela Firea, scrisoare deschisa catre membrii PSD: Nu trebuie…