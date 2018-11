Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii marsului care va avea loc in dimineata zilei de 1 Decembrie, la Alba Iulia, la care sunt asteptati zeci de mii de participanti, au transmis, marti, un "manifest", in care solicita ca de Ziua Nationala "sa fie lasate la o parte toate divergentele", reiterand ca, in cazul manifestarii initiate…

- Accesul auto va fi limitat total in Alba Iulia in 1 Decembrie, incepand cu ora 07.00, urmand ca cei care vin cu autoturismele personale sa-si lase vehiculele in jurul orasului, in parcari temporare, de unde vor fi preluati de autobuze din sfert in sfert de ora. „Turistii carora li s-a garantat spatiu…

- Organizatorii evenimentelor ce se vor desfașura la Alba Iulia le solicita celor care doresc sa participe la aniversarea Centenarului sa țina cont de capacitatea limitata de stocare in privința parcarilor și sa utilizeze alternativele provizorii propuse. Pentru orientare, turiștii au la dispoziție site-ul…

- Organizatorii solicita celor care doresc sa participe la aniversarea Centenarului la Alba Iulia sa țina cont de capacitatea limitata de stocare in privința parcarilor și sa utilizeze alternativele provizorii propuse. Pentru orientare, turiștii au la dispoziție site-ul ziuaromaniei.ro , respectiv acest…

- Pregatirile pentru Ziua Naționala sarbatorita la Alba Iulia au intrat pe ultima suta de metri. Organizatorii in frunte cu primarul Mircea Hava, prefectul de Alba, Danuț Halalai și reprezentanți ai Armatei, serviciilor secrete și ai SPP au facut astazi un tur al zonei centrale a evenimentelor, respectiv…

- Organizatorii manifestarilor de la Alba Iulia, dedicate Zilei Naționale a Romaniei, au anunțat ca accesul cu drone, indiferent de marimea lor, este strict interzis pe intreaga durata a evenimentelor de la Alba Iulia. Citește și PROGRAMUL manifestarilor de la Alba Iulia, dedicate Zilei Naționale a Romaniei!…