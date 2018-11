1 Decembrie 2018: Sărbătoarea Centenarului la Iași Manifestarile organizate de Primaria Municipiului Iași cu ocazia Zilei Naționale, 1 Decembrie, vor avea loc in piațeta Palatului Culturii, programul debutand la ora 9.00 cu un concert de muzica populara „Noi suntem romani”. Vor canta elevi din Iași (David Simion, Andrei Nicai, Maria Ionescu, Diana Cracana), dar și artiști cunoscuți precum Daniela Condurache, Olimpia Iacob Nistor, Ștefan Pintilii, Cristinel Iordachioaia sau Nadia Duluman. Din program fac parte și dansatori ai Ansamblului „Mugurelul” din cadrul Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” Iași.… Citeste articolul mai departe pe islive.ro…

Sursa articol si foto: islive.ro

