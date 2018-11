1 DECEMBRIE 2018. Cea mai delicioasă FASOLE CU CIOLAN AFUMAT, reţeta naţională Aceasta mancare de fasole cu ciolan afumat este mai gustoasa daca se gateste incet, la foc mic. Devine si mai buna daca este reincalzita a 2-a sau a 3-a zi, ca si sarmalele. Noua ne place mult ciolanul afumat si fiert si il pregatim des sub diverse forme. Ciolanul este bine sa fie crud si afumat (nu prefiert). Gasiti asa ceva in anumite macelerii locale mai mici sau il puteti prepara acasa (vezi retetele noastre de mezeluri). Daca nu reusiti sa gasiti asa ceva este OK sa folositi si ciolan din supermarket. Fasolea cu ciolan nu e un fel care sa fie preparat pentri 1-2 portii.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

