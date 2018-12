1 Decembrie - Manifestarile in ziua Centenarului incep la 10.30 si se vor termina tarziu, in noapte. Ziua in care se sarbatoresc 100 de ani de la infaptuirea Marii Uniri va fi una plina de evenimente, extrem de aglomerata! In urma cu 100 de ani, in data de 1 Decembrie 1918, peste 100.000 de oameni din toate parțile Romaniei participau la Marea Adunare Nationala, de la Alba Iulia, in care s-a decis unirea Transilvaniei cu...