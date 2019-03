„1, 2, 3″ – prima piesă din noul proiect al lui Lino Golden Lino le transmite fanilor sai ca acesta este doar inceputul, pentru ca „1, 2, 3″ este prima piesa de pe noul material pe care il pregatește și la care lucreaza intens. „Piesa este produsa de mine, este prima de pe materialul pe care urmeaza sa il lansez, al carui nume il pastrez deocamdata ca o surpriza. Clipul este realizat de Ciolpan, un tanar talentat din Italia care face clipuri trap bomba”, spune Lino. Pentru acest an, el mai planuiește un album cu piese realizate impreuna cu mai mulți artiști, colaborari și inclusiv realizarea unui film documentar „pe care vreau sa il anunț odata cu albumul.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

