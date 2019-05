Stiri pe aceeasi tema

- Șase maști spectaculoase, in spatele carora se ascund șase celebritați din mai multe domenii, urca pe Scena misterelor diseara, de la ora 20:00, intr-o noua ediție a show-ului prezentat de Dan Negru, alaturi de Romica Țociu, la Antena 1.

- Cele mai sclipitoare minti ale elevilor de liceu, pasionați de calcule și integrale, din Romania, s-au intrecut la faza nationala a olimpiadei de matematica, in cadrul celei de-a treia editie a evenimentului „Excelenta in educatie”, gazduit de municipiul Deva. Editia cu numarul 70 a olimpiadei…

- Irina Loghin a atras toate privirile, in cadrul emisiunii de la Antena 1. Artiști iubiți de marele public și sportivi de talie mondiala s-au ascuns joi seara in spatele unor maști spectaculoase, in cea de-a șasea ediție a show-ului Scena misterelor, prezentata de Dan Negru, alaturi de Romica Țociu.…

- Ediția cu numarul 23 a GoodWine – Bucharest Wine Fair, cel mai longeviv targ de vinuri din Romania, are loc in perioada 5 – 7 aprilie, la Romexpo, pavilion B2. GoodWine le-a pregatit vizitatorilor degustari gratuite a sute de vinuri de la ...

- Zece vedete au misiunea de a ghici cine se ascunde in spatele maștilor, in aceasta ediție: Anda Adam, Rona Hartner, nea Marin Barbu, Dorian Popa și Andrei Duban, care formeaza echipa Starurilor și Cristina Cioran, Diana Munteanu, Irinel Columbeanu, Pepe și Cosmin Seleși, care fac parte din echipa Galacticilor.

- Jocul maștilor continua joi, 21 martie, de la ora 20:00, la Antena 1, cu o noua ediție „Scena misterelor”, prezentata de Dan Negru, alaturi de Romica Țociu. De aceasta data, vedetelor pemanente care au misiunea de a ghici cine se ascunde in spatele maștilor – Pepe, Diana Munteanu, Cosmin Seleși, Rona…

- Dan Negru a lansat cea mai haioasa provocare, in cea de-a treia ediția a emisiunii „Scena misterelor”. Vedetele imparțite in taberele Galacticilor și Starurilor au incercat sa iși ajute coechipierii sa ghiceasca cui le aparțin corpurile pe care le au.

- Joi, 28 februarie, de la ora 20.00, in prima ediție a show-ului “Scena misterelor”, la Antena 1, Antonia, Alex Velea, nea Marin Barbu, Sorana Mohamad și Liviu Teodorescu vor trebui sa ghiceasca, alaturi de vedetele permanente – Pepe, Diana Munteanu, Rona Hartner, Dorian Popa și Cosmin Seleși , cine…